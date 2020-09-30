Ученые шведского Университета Линчепинга выяснили, что число мутаций, способствующих возрастным изменениям, может быть существенно больше, чем считалось раньше. Их предположения подтвердили опыты на плодовых мушках.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Biology.

Старение - естественный процесс для всех сложных организмов. Почти 70 лет назад эволюционные биологи предложили две теории, описывающие два разных типа мутаций, способствующих старению. Оба вида мутаций происходят в раннем возрасте, но одни нейтральны, а вторых выгодны организму. Однако с течением времени оба типа мутаций начинают способствовать старению и смерти. Биологи до сих пор не могли определить, какой из типов мутаций делает это более интенсивно.

Несколько лет назад ученые предложили новую теорию, согласно которой старение вызвано мутациями, которые не выгодны организму с самого рождения. Согласно этой гипотезе, пагубное действие таких мутаций с возрастом усиливается. Теперь исследователи получили подтверждение этой теории.

Для ее проверки авторы использовали плодовых мушек Drosophila melanogaster. Ученые протестировали 20 разных мутаций, которые поместили в генетический материал мух. Для каждой отдельной мутации биологи изучали генетически измененных особей и контрольную группу. Каждая мутация приводила к определенному видимому эффекту, например, изменению внешнего вида крыльев или формы глаз.

В результате удалось подтвердить теорию о возрастающем воздействии изначально негативных мутаций на старение. Большинство мутаций отрицательно повлияли на плодовитость мушек в раннем возрасте, и большинство из них также вызывали ускоренное репродуктивное старение.

Ранее "Страна" сообщала, что американские ученые обнаружили мутацию гена, которая является причиной долголетия.

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