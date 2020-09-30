В среду, 30 сентября, на 82-м году жизни умер российский писатель Валерий Шульжик, автор книг о поросенке Фунтике.

Об этом со ссылкой на внучку писателя Жаклин Сильвестр пишет РИА Новости.

"Сегодня утром из жизни ушел мой любимый дедушка", - сообщила Сильвестр.

Отметим, что Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года. С 1959-го он начал писательскую деятельность. Первая его книга вышла в 1963 году, это был сборник стихов "Два арбуза".

Всего Шульжик написал более двадцати книг, тридцати пьес и сотни детских стихов. Широкую известность ему принес мультфильм "Приключения поросенка Фунтика", снятый по его сценарию. Также известны его сборники "Жил да был бегемот", "Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах".

Напомним, в сентябре в США умер Уинстон Грум, автор книги "Форрест Гамп".

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