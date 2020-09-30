Сегодня прошел четвертый день новой войны в Нагорном Карабахе.

Конфликт продолжил быть позиционным, наступательный порыв Азербайджана пока угас. Но бои все равно идут ожесточенные, с жертвами и разрушениями.

Интереснее сегодня были шаги на дипломатическом фронте. Турция впервые озвучила, каким видит компромисс по Карабаху. А Украина определилась, кого поддерживать в этой войне.

Разбирали главные итоги нового дня битвы в Закавказье.

Заявка Турции на "сирийский вариант"

Вопрос Турции не сходит с повестки дня в конфликте вокруг Карабаха.

В минобороны Армении сегодня заявили, что корректировка действий ВВС Азербайджана ведется с территории Турции. В то же время Анкара опровергает любое свое участие. В том числе, обвинения, что ее самолеты и дроны участвуют в конфликте. Азербайджан тоже все отрицает.

В то же время очевидно, что без поддержки Турции Азербайджан бы вряд ли начал боевые действия. То есть это государство играет (или хочет играть) сейчас одну из ключевых ролей в регионе.

По крайней мере, Турция пытается выступать в этом амплуа. МИД страны сегодня сообщил, что предлагал Москве урегулировать ситуацию на основе сирийского варианта - то есть по сути раздела спорной территории.

Детали этого плана неизвестны. Но главное в нем - это передача контроля азербайджанцев части Карабаха.

По информации турок, россияне отказались от этой идеи, заявляя, что сперва нужна остановка огня, затем переговоры, на которых все эти вопросы можно будет обсуждать. Кстати, тезис об остановке огня без всяких условий уже принял Совбез ООН.

Реакция Москвы понятна. Россия бы могла еще согласиться на такой вариант, но лишь на мирных переговорах под своим руководством. А не под военным давлением Азербайджана и Турции на официального союзника РФ - Армению.

По большому счету вопрос стоит в том, пустит ли Москва в зону своего традиционного влияния турок или нет. Позволит ли им занять позицию равновеликого игрока в карабахском конфликте. Пока таких поползновений не видно.

И, по всей вероятности, обсуждаться этот вопрос всерьез не будет, пока Карабах держится под ударами азербайджанской армии, а Турция не входит открыто в этот конфликт.

Ход военных действий

30 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Стороны применяют тяжелое вооружения и заявляют о потерях среди военных и гражданского населения.

Нагорный Карабах и Армения. Армянский единый информационный центр сообщил об обстреле города Мартакерт в Нагорном Карабахе. В результате погибли три мирных жителя.

"Некоторое время назад военный самолет противника разбомбил город Мартакерт, в результате чего три мирных жителя погибли, есть раненые", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Мартакерта. Фото: Telegram

Также по данным Минобороны Армении, утром 30 сентября два турецких истребителя и СУ-25 ВВС Азербайджана нанесли удары по Арцаху (так армяне называют Нагорный Карабах).

МИД Нагорного Карабаха заявил, что ни одна из сторон в ходе боев за последние три дня не получила территориальных приобретений. При этом в НКР заявили о гибели 100 своих военных за весь период обострения конфликта.

Азербайджан. В Баку сегодня обвинили Армению в применении ракетного комплекса "Точка-У". В Минобороны Армении это опровергли.

"В то же время мы настоятельно предупреждаем, что если азербайджанская сторона намерена использовать данную дезинформацию и использовать аналогичную систему или большего калибра, наш ответ будет мгновенным и разрушительным", - отмечается в заявлении Еревана.

Азербайджанская артиллерия. Фото: Telegram

Также в Баку заявили, что сегодня были уничтожены принадлежащие армянским вооруженным силам реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган", три РСЗО "Град" и другая боевая техника.

В Минобороны Азербайджана также опубликовали видео, на котором показали, как уничтожают резервные силы, прибывшие на помощь первой общевойсковой армии ВС Армении.

Видео 18+

По данным Азербайджана, за три дня было убито и ранено 2300 армянских военных, выведено из строя около 130 танков и другое бронетехники, около 25 систем противовоздушной обороны и прочее.

Армения опровергла эти сообщения и сообщила, что "Минобороны Азербайджана перепутало и приписывает армянским силам количество собственных потерь за день".

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала эскалации на территории Карабаха погибли 14 мирных жителя, 46 ранены.

Выводы. В общем ситуация, как и вчера, не вышла дальше позиционных боев - хотя и весьма жестоких.

У каждой стороны здесь свои преимущества. У Азербайджана более подготовленная к войне армия, которую к тому же поддерживает Турция. И главное пока у азербайджанцев господство в воздухе благодаря широкому использованию турецких ударных беспилотников, которые уничтожают технику и живую силу противника в тылу.

У НКР - выгодное положение на горной местности и серьезно укрепленная, сложная система обороны, которая выстраивалась десятилетиями. Плюс поддержка Армении и высокая мотивация личного состава.

То есть, если исключить открытую поддержку более крупных игроков - силы двух государств на карабахском участке более-менее паритетны. И нарушить этот паритет может только открытое вмешательство Турции или России. Впрочем, тогда ситуация вообще выйдет за рамки локального конфликта. И это будет война уже не за Карабах.

Поддержка Украиной Азербайджана

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Заявление знаковое - особенно с учетом того, что накануне Украина высказывала более нейтральные предложения о взаимном прекращении огня.

Судя по всему, было решено выступить против Армении из-за ее союзного статуса с Россией (и такие прецеденты в украино-армянских отношениях уже были).

Во-вторых, ситуация с войной в Карабахе рассматривается в Украине как модель для Донбасса. И от исхода событий в НКР будет зависеть и украинское осмысление этого вопроса.

Если Азербайджан в союзе с Турцией сможет отвоевать Карабах или хотя бы значительную его часть, то это добавит аргументов "партии войны", которая говорит, что не нужно ни о чем договариваться с Россией, а надо копить силы для военного решения вопроса Донбасса.

При этом есть и менее радужный для "партии войны" вариант. Если война не принесет Азербайджану больших успехов, это будет еще одним из аргументов в пользу того, что нужно все-таки вести дело к мирному урегулированию по Минским соглашениям, чтоб исключить саму возможность возобновления войны.

Детальнее о позиции Украины по Карабаху - в материале "Страны" Фактор Авакова и Донбасс. Почему меняется позиция Украины по войне в Карабахе.