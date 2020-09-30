Сотрудники ГСЧС тушат масштабные лесные пожары на территории Луганской области.

Об том сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Так, спасатели ликвидируют возгорания вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района Луганской области, где возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

По информации пресс-службы, на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Так, возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с.Кряковка и с.Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

"В связи с шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с.Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с.Муратово и с.Капитаново. Информация уточняется", - говорится в информации.

Еще одно возгорание лесного массива на общей площади около 10 га возник в районе с.Малиновое, с.Песчаное и с.Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

"Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи с.Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на с.Артема и с.Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей", - информируют в ГСЧС.

Третий пожар лесного массива на общей площади около 8 га возник между с.Половинкино и с.Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

"Количество поврежденных зданий и сооружений от огня - уточняется. Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человек и 44 единиц техники, из них от ГСЧС 107 человек личного состава и 22 ед. техники. Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с", - сообщили в ГСЧС.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра с 1 по 5 октября в Луганской области будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

"В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров", - добавили в ГСЧС Украины.

Напомним, недавно в Донецкой области вспыхнул большой лесной пожар.

Также сообщалось, что лесной пожар в Харьковской области полностью уничтожил Горобьевку, еще в двух селах есть очаги.