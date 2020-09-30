Ибица, один из принадлежащих Испании Балеарских островов архипелага в Средиземном море, вводит жесткие ограничения из-за быстрого распространения коронавируса в последние две недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей Балеарских островов от 30 сентября.

Ограничения на передвижение и деятельность жителей административного центра острова - города Ивиса (как он правильно зовется) - продлятся 15 дней. Уровень заражения в этом городе в три раза выше, чем на остальной территории Балеарских островов.

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