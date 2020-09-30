Мужчину облили серной кислотой за то, что он заступился за женщину по пути с работы
В Москве мужчину, который заступился за свою коллегу на улице, облили серной кислотой. Он попал в больницу с ожогами лица и головы.
Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент случился на улице Лобненской на севере российской столицы. Москвич шел с работы вместе со своей коллегой. Путь им преградил прохожий. Оказалось, что это знакомый женщины, который на протяжении последних месяцев угрожал ей убийством.
Мужчина был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от женщины встать на колени и молить о прощении, пригрозив облить ее кислотой. В руках у него была банка с жидкостью. Коллега москвички заступился за нее и попытался выбить банку из рук агрессивного молодого человека.
Между мужчинами началась потасовка, во время которой жидкость выплеснулась и попала заступившемуся за коллегу москвичу на лицо и голову. В результате он попал в больницу с ожогами, позже его выписали.
Сообщается, что с месте происшествия изъяли вещи, их отправили на экспертизу. На них обнаружили сульфат-ионы, которые могли образоваться в результате воздействия серной кислоты. Полиция проводит проверку.
Напомним, в Николаеве трое детей получили ожоги серной кислотой, когда играли у старого гаража.
Также мы писали, что в Киевской области ревнивец плеснул в лицо жене кислотой из бутылки и ушел.