В Москве мужчину, который заступился за свою коллегу на улице, облили серной кислотой. Он попал в больницу с ожогами лица и головы.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент случился на улице Лобненской на севере российской столицы. Москвич шел с работы вместе со своей коллегой. Путь им преградил прохожий. Оказалось, что это знакомый женщины, который на протяжении последних месяцев угрожал ей убийством.

Мужчина был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от женщины встать на колени и молить о прощении, пригрозив облить ее кислотой. В руках у него была банка с жидкостью. Коллега москвички заступился за нее и попытался выбить банку из рук агрессивного молодого человека.

Между мужчинами началась потасовка, во время которой жидкость выплеснулась и попала заступившемуся за коллегу москвичу на лицо и голову. В результате он попал в больницу с ожогами, позже его выписали.

Сообщается, что с месте происшествия изъяли вещи, их отправили на экспертизу. На них обнаружили сульфат-ионы, которые могли образоваться в результате воздействия серной кислоты. Полиция проводит проверку.

Напомним, в Николаеве трое детей получили ожоги серной кислотой, когда играли у старого гаража.

Также мы писали, что в Киевской области ревнивец плеснул в лицо жене кислотой из бутылки и ушел.