Власти РФ не согласились на предложение Турции о сирийском варианте урегулирования военного конфликта в Карабахе.

Об этом заявил в интервью Anadolu глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает "РИА Новости".

"Мы говорили с Путиным, с Лавровым (о нагорно-карабахском конфликте – Ред.). Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть", — сказал Чавушоглу.

По мнению Анкары, нужно объявить перемирие однако в то же время "Армения должна уйти с оккупированных территорий".

Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.

"Но разве об этом говорится? Нет… В этом случае как должен быть решен вопрос?", - задается турецкий министр вопросом.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения.

Ранее Ереван заявил, что турецкий истребитель сбил армянский самолёт. Турция это опровергла.