В Нижнем Новгороде 38-летний мужчина совершил несколько преступлений в отношении жены, которую в конце концов задушил прямо в день бракоразводного процесса. Суд отправил его в колонию на 10,5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

Следствие и суд установили, что в сентябре – октябре 2018 года мужчина разместил в интернете на всеобщее обозрение переписку своей супруги, с которой длительное время не жил. Ее послания были адресованы другому мужчине. То есть злоумышленник обнародовал сведения о частной жизни женщины. Также он распространил ложные сведения среди близких и друзей супруги о том, что якобы она страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

Также в октябре 2018 года мужчина, спилив петли со входной двери квартиры супруги, незаконно проник в помещение и повредил имущество.

7 февраля 2019 года супруги развелись. Женщина на минуту заглянула в квартиру бывшего мужа, чтобы решить кое-какие бытовые вопросы. Внезапно между хозяином и гостьей началась ссора, и мужчина задушил экс-супругу. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело 38-летний женщины в деревянный ящик и вынес его в подъезд.

Убийцу взяли под стражу. Вину в совершении преступлений он признал частично.

Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статьям "убийство", "нарушение неприкосновенности частной жизни", "клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих", "умышленное повреждение имущества" и ""незаконное проникновение в жилище".

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