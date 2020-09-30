МВД Украины не исключает, что сотрудница посольства США, которую с травмой головы обнаружили в Шевченковском районе Киева, могла умереть в результате несчастного случая. Однако сейчас полиция отрабатывает и версию убийства.

Об этом в Twitter сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине - время покажет, что случилось. Может быть преступление. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины ведет расследование", - написал Шевченко.

Напомним, "Страна" писала о том, что в убийстве сотрудницы посольства США в Киеве полиция подозревает двухметрового брюнета.

Также мы сообщали, что сотрудницу посольства США обнаружили возле железнодорожных путей на улице Толбухина. Она скончалась в больнице.