Британский хирург Дерек Макминн, который делал сложные операции знаменитостям, спортсменам и политикам незаконно хранил огромную коллекцию человеческих костей.

Об этом рассказывает The Independent.

Дерек Макминн - хирург-ортопед, который известен тем, что придумал и развил менее агрессивную альтернативу замене тазобедренного сустава, позволяющую частично сохранить кость. Также он изобрел несколько протезов для колена и бедра.

Как оказалось, светило британской ортопедической хирургии тайно коллекционировал человеческие кости. Собирать свою коллекцию доктор начал в начале 1990-х, без разрешения, заимствуя кости у своих пациентов. Коллеги Дерека знали о его хобби, а некоторые из них даже помогали ему, сохраняя удаленные кости в специальных сосудах.

Более пяти тысяч костей, удаленных при протезировании тазобедренного сустава, было найдено в офисе и особняке Макминна.

Такое необычное поведение сам врач объясняет тем, что планировал изучать кости после выхода на пенсию, чтобы сохранить в старости острый ум.

Руководству учреждения, в котором он работал, Дерек признался в хранении костей еще в 2019 году. Но история не получила огласки, так как Макминн, по словам одного из его коллег, приносил больнице большой доход.

Однако сейчас хирург подозревается в нарушении британского закона о человеческих тканях, так как он не имеет официальной лицензии на хранение органов тела. На данный момент полиция ведет расследование этого дела.

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