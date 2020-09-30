Депутат Верховной Рады из фракции "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

Об этом он сказал во время интервью ведущей программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Ведущая Наталья Влащенко напомнила гостю его же высказывание о том, что украинцы могут "на своих картах начать называть Россию Московией", поскольку она долгое время называлась Московией и Татарией. Она поинтересовалась, зависит ли от украинцев, как называть Россию.

"Конечно, от нас, потому что каждая нация сама решает, как называть соседей", - пояснил Потураев. И добавил, что французы называют Германию Алеманией, а украинцы - Нимеччиной, и за это на них никто не обижается.

Депутат также заявил, что Россия только при Петре I начала называться Российской империей.

"А до этого они назывались Московское царство или Московия. Слушайте, карты не врут, документы не врут", - сказал Потураев.

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Напомним, в первый раз переименовать соседнюю страну "слуга народа" предложил прошлым летом.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известен Потураев.