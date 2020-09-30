В Министерстве обороны Азербайджана опубликовали видео, на котором показали, как уничтожают резервные силы, прибывшие на помощь 1-ой общевойсковой армии ВС Армении.

Также в Азербайджане сообщили, что всего за три дня войны было убито и ранено 2300 человек среди армян и выведено из строя около 130 танков и другое бронетехники, около 25 систем противовоздушной обороны и прочее.

В то же время Армения опровергла эти сообщения и отметила, что "Минобороны Азербайджана перепутало и приписывает армянским силам количество собственных потерь за день".

Также военные Азербайджана заявили об уничтожении в последние часы нескольких армянских зенитных комплексов, РСЗО и пушек, опубликовав видео.

В свою очередь в Армении сообщили об уничтожении азербайджанских РСЗО и 11 танк, опубликовав видео своих наступательных действий.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения.

"Страна" подробно описывала, что происходит на третий день войны в Карабахе.