В первый день октября в Украине будет преобладать по-настоящему осенняя погода. В западных, северных и южных регионах в четверг пройдут дожди с сильным порывистым ветром.

Об этом написала народный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в восточных областях и Днепропетровской области завтра будет без осадков, однако там будет очень ветрено. Температура воздуха в четверг поднимается до +15...+18 градусов, на юге до +17...+20 градусов, в западных областях до +13...+16 градусов.

В Киеве завтра будет облачно, сыро и ветрено, но немного теплее, до +17 градусов.

Кроме того, синоптик рассказала, что на выходных температура воздуха поднимется до +20 градусом.

"Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые калоши далеко не прячьте", - написала Наталья Диденко.

Напомним, из-за непогоды 30 сентября и 1 октября спасатели объявили I и II уровень опасности в Украине.

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