Юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 23 сентября 2020 года, которое касается символики СС "Галичина".

Своим вердиктом суд отменил признание последней в качестве нацистской.

Мнение об этом решении Лукаш опубликовала в своем Телеграм-канале.

Бывшая министр юстиции напомнила, что суд частично удовлетворил апелляцию Института национальной памяти на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправным действий Института нацпамяти и Вятровича, предоставивших изданию "Страна.ua" вывод о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено.

Также, суд первой инстанции обязал Институт нацпамяти и его должностных лиц воздержаться от распространения выводов о том, что символика дивизии СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством не является символикой нацистского тоталитарного режима.

Лукаш задалась вопросом, почему Дробович пошел в апелляционный суд защищать символику СС "Галичина"?

"Ну по убеждениям, конечно. Они у части "новых лиц Зе-команды" специфические. А еще потому, что посчитал, что права истицы ответами Вятровича никак не нарушены. Нет ни единого факта нарушения прав гражданки Украины, считающей недопустимым отбеливание дивизии, входившей в состав войск СС нацистской Германии. Пусть исполняет законы, своевременно платит налоги в бюджет и терпит заключения бюджетного учреждения, о том, что символика пособников фашистов никакая и не фашистская, я так понимаю жалобу Дробовича", - пояснила автор поста.

Итак, права истицы не нарушены, а суд первой инстанции не разобрался в сути вопроса об СС "Галичина", подытожила Лукаш. Институт дал ответ журналисту: "не только на основе полной и всесторонней проверки обращения гражданина, а и на основании полного и всестороннего анализа сути вопроса, исходя из информации, которая была общедоступна, в частности информации о символике дивизии "Галичина" - полагает Дробович.

"Ну, суть вопроса нам понятна, не смотря на отчаянное желание Дробовича ее закамуфлировать за витиеватыми фразами. Суть такова: "символика пособников СС вовсе и не фашисткая". Что решил апелляционный суд? Суд ушел/спрятался от оценки самой символики и решил, что и впрямь – права истицы не нарушены. Нет прав, нет нарушений. Отличная позиция", - с иронией отметила Лукаш.

И добавила: чтобы "Дробовичам всех сс-мастей" не было так горько от того, что символику дивизии СС не легализовали во второй инстанции, суд написал, что суд первой инстанции, который констатировал, что "любой сторонний наблюдатель условно может отнести символику СС "Галичина" к фашистской", вышел за границы своих полномочий и фактически присвоил себе полномочия научно-исследовательских институтов и других экспертных учреждений.

"Браво! Теперь, как я понимаю, определять, является ли символика фашистской дивизии именно фашистской, должны некие "институты и эксперты", а не документы Нюрнбергского трибунала, архивы, наша память, могилы родных. Вот о чем решение суда второй инстанции, если коротко и просто. Стыдно читать. Посмотрим, что скажет Верховный Суд", - завершила мысль Лукаш.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как после угроз националистов суд отменил запрет на символику дивизии СС "Галичина".

Мы также писали, что в Украине стыдятся называть используемую пособниками фашистов символику фашистской, зато сурово наказывают за ношение футболок с надписью "СССР".