С завтрашнего дня, 1 октября, все водители, которые едут вне населенных пунктов, обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом напомнили в Патрульной полиции в Facebook в среду, 30 сентября.

"Напоминаем, что с 1 октября и до 1 мая действует обязательное к исполнению требование ПДД - в любое время суток водители, которые двигаются на механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Безопасных путешествий!", - говорится в сообщении.

Отметим, что необходимость включения дополнительного освещения, в том числе, в светлое время суток, объясняется необходимостью обозначения движущихся механических транспортных средств.

Невыполнение этой нормы (она появилась в ПДД в 2013 году) может обернуться штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Согласно п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

Напомним, ранее Рада поддержала законопроект, который позволит штрафовать владельцев гироскутеров и самокатов за нарушение ПДД.

Также сообщалось, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто.