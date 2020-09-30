В среду, 30 сентября, в Молдове установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За день Covid-19 обнаружили у 1 013 пациентов.

Об этом со ссылкой на госсекретаря министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Константина Рымиша пишет "Интерфакс".

Так, сообщается, что в стране впервые количество зарегистрированных случаев за один день превысило тысячу человек. При этом за день специалисты обработали 3472 теста, из них 3161 первичный.

Уточняется, что с учетом 1 013 новых пациентов с Covid-19 общее число зафиксированных случаев коронавируса в Молдове составляет 53 042. Число летальных случаев достигло 1 320, 10 человек умерли за последний день.

Отметим, что Молдова третью неделю подряд обновляет антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом. При этом власти сняли почти все ограничения и заявили о том, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.

В то же время, с октября правительство Молдовы вводит разделение страны по зонам, в зависимости от степени распространения коронавируса. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью утвердила разграничение на период с 1 по 14 октября. Согласно решению, "Зеленой зоны" в Молдове нет, только один небольшой район относится к "желтой зоне". Все остальные - в "красной зоне".

Отметим, что стремительный рост числа новых случаев коронавируса фиксируется не только в Молдове. Так, Чехия с понедельника вводит режим ЧС и ужесточает карантин.

Кроме того, сообщалось, что 30 сентября в Украине снова зафиксировали антирекорд, число новых зараженных Covid-19 перевалило за 4 000 человек.