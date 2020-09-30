Адвокат Эльман Пашаев, который защищал в суде российского актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП, рассказал подробности своего найма артистом.

Об этом пишет Lenta.ru, в среду, 30 сентября.

Так, адвокат опроверг версию о том, что это супруга артиста Софья Кругликова настояла на его кандидатуре и что якобы из-за этого Ефремов разругался с ней. По словам Пашаева, жена актера была, наоборот, категорически против его участия в деле.

"Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете", - сказал Пашаев. Однако потом, добавил юрист, он зауважал ее, так как она всегда записывала сказанные им слова во время общения с Ефремовым.

Пашаев поделился, что его, как адвоката, выбрал сам артист. "Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял", - подытожил он.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

После провала защиты артиста и последовавшего в результате этого приговора Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал подсудимого актера.

Сам Ефремов заявил, что не ожидал такого приговора и добавил, что Пашаев его "подставил". Недавно у актера появился новый адвокат Роман Филиппов, который намерен просить суд смягчить приговор до условного срока.