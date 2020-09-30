Актриса театра "Около дома Станиславского" Лилия Загорская раскрыла подробности смерти звезды "Антикиллера" и "ДМБ" Никиты Логинова.

Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что актер скончался на выходе из театра, однако коллега опровергла это. По ее словам, Логинов умер в своем кабинете, где отдыхал после того, как ему стало плохо.

"Мы вернулись из города Псков. Там был фестиваль. Играли спектакль "Магадан". На другой день Никита Логинов пришел на работу, — рассказала Загорская "Газете.Ru". — Ребята разгружали декорацию. Никита плохо себя почувствовал, болело сердце. Ему предложили отдохнуть".

После этого актеру полегчало, и он собрался поехать к мастеру, который занимается изготовлением декораций к новому спектаклю. В этот момент состояние актера резко ухудшилось.

"Он вернулся в свой кабинет, сказал, что полежит, и попросил вызвать скорую. Ребята — монтировщики и дежурный на вахте — вызвали скорую, зашли в кабинет, а Никита потерял сознание. Тут же приехали врачи, пытали помочь ему... Он умер", — сказала Загорская.

Кроме того, коллега артиста рассказала, что причиной его смерти врачи назвали оторвавшийся тромб. Прощание с Логиновым прошло утром 30 сентября на основной сцене театра "Около дома Станиславского", а вечером в память об актере состоится спектакль "Русская тоска".

Напомним, в США умерла мать актера Сильвестра Сталлоне.

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