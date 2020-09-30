Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса дал поручение правительству пресечь неконтролируемый вывоз необработанной древесины из страны.

Он также поручил с 1 января 2022 полностью запретить вывоз из России необработанного или грубо обработанного хвойного и ценного лиственного леса.

Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решенной до сих пор проблеме, как незаконные рубки", - сказал Путин. Также он подчеркнул, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны новые современные и эффективные подходы.

Кабмину было поручено подготовить новую нормативную базу, которая поставит "железный заслон" на вывоз сырья. Также президент России потребовал представить доклад о том, "что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий на внешних рынках".

Напомним, "Страна" писала о скандале, связанном с нелегальными поставками украинской древесины в Европу, и рассказывала, как карпатские леса становятся шведской мебелью.

Также раннее мы сообщали о наводнениях в Западной Украине, подобных которым не было, по словам старожил, с концы второй Мировой войны. Одной из причин природного катаклизма является массовая незаконная вырубка деревьев.