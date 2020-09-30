В убийстве сотрудницы посольства США в Киеве полиция подозревает двухметрового брюнета
К избиению сотрудницы посольства США, которая скончалась в Киеве после удара по голове, может быть причастен высокий мужчина, которому на вид 30-40 лет.
Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.
Так, уточняется, что рост подозреваемого 190-200 см, он одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. У него темные волосы (по бокам коротко подстрижены).
Сейчас продолжаются его поиски. Собранные сведения по факту нападения зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, "Страна" писала о насильнике, который орудовал в Киеве. Его нашли по татуировкам с пауками и черепами.
Также мы сообщали, что в Киеве квартирант расчленил хозяина и жил в его квартире, представляясь внуком.