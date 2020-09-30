Сотрудницу посольства США, которая скончалась в Киеве после удара по голове, обнаружили возле железнодорожных путей на улице Толбухина.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня, 30 сентября, на спецлинию "102" в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы", - сказано в сообщении.

Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Полицейские при осмотре вещей потерпевшей обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

"Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что в убийстве сотрудницы посольства США в Киеве полиция подозревает двухметрового брюнета.

Также мы сообщали, что под Киевом поймали "полицейских", которые похищали людей и продавали наркотики.