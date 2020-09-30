Во вторник, 29 сентября, госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они обсудили противостояние вызовам, которые исходят от России в регионе, в частности - влиянию на православную церковь.

Об этом сказано в заявлении Помпео, обнародованном на сайте Госдепа США.

"Премьер-министр и я договорились изучить возможность более тесного сотрудничества для преодоления вызовов, которые создает Россия в результате деятельности по злонамеренному влиянию, такой как распространение дезинформации о пандемии и попытки контролировать православную церковь", - сказал Майк Помпео.

Напомним, ранее власти Греции хотели депортировать с Афона монахов, которые выступили против Варфоломея. В связи с этим греческая полиция на горе посетила русский скит, возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым).

Также мы писали о том, как ряд греческих политиков и представителей церкви были обеспокоены визитом премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на Афон, запланированным на конец сентября.