Активный циклон Zora, который накануне вошел на территорию Украины с юго-запада, в четверг, 1 октября, продолжит господствовать в наших краях. Синоптики предупреждают о сильных дождях в Карпатах и ​​Прикарпатье и умеренных осадках на остальной территории страны, возможны грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +10-13 градусов. На Львовщине, в Прикарпатье и Закарпатье будет еще прохладней - до +9-11. Днем на западной Украине ожидается +14-17 гравдусов, на остальной территории страны прогреется до + 18-21 градуса.

В Киеве ночью +11-13 градусов. В дневные часы потеплеет до +18.Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В ночные и в дневные часы ожидается дождь.

Фото: meteo.gov.uа

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о циклоне и магнитных бурях в Украине во вторник.

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