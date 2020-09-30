С понедельника, 5 октября, Чехия, как и Словакия, вводит режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает CTK.

Так, правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Число жертв коронавируса в сентябре превысило апрельский максимум.

В чешском Минздраве сообщили, что без объявления чрезвычайной ситуации количество заболевших Сovid-19 на конец октября может поставить под угрозу возможности медицинских учреждений. Чрезвычайное положение будет сопровождаться мерами, объявленными на две недели, такими как закрытие средних школ в районах повышенного риска, ограничения по числу участников массовых мероприятий и запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Напомним, в Париже и еще десяти городах Франции ужесточили карантин из-за коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что в Польше с понедельника усиливают карантин: в плахах ввести ограничения на встречи и контакты.

Также мы писали о том, что 30 сентября в Украине снова был зафиксирован антирекорд, число новых зараженных Covid-19 перевалило за 4 000 человек.

