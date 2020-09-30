Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, обязующий сотовых операторов отключать мобильную связь в тюрьмах. Новые правила для СИЗО и колоний обсуждались на пленарном заседании в среду, 30 сентября.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

В соответствии с действующими в России нормами иметь при себе средства связи не разрешается как осужденным, которые находятся в исправительных учреждениях, так и подозреваемым, которые содержатся в СИЗО. Попытка доставить средство связи в учреждение уголовно- исполнительной системы считается административным преступлением.

Новый законопроект предлагает ввод механизма отключения мобильной связи, которая используется в местах лишения свободы незаконно. Согласно законопроекту, мобильные операторы будут обязаны прекращать услуги по номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа ФСИН, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор, где незаконно используются данные номера. Данные меры принимаются с целью поддержания и обеспечения режима в УИС (учреждениях уголовно-исполнительной системы).

Напомним, что недавно мы писали о Николаевском СИЗО, из которого не могут выпустить отбывшего наказание за кражу гражданина Грузии из-за отсутствия переводчика.

Также мы рассказывали о том, что глава Министерства юстиции Денис Малюська предлагает устраивать пожизненно заключенных на работу в call-center ведомства.