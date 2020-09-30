Правительство запланировало масштабную рекламу НАТО в Украине
Кабинет министров Украины на заседании в среду с подачи Минкульта утвердил программу популяризации Североатлантической интеграции на 2020 год.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Стоит отметить, что сама программе не нова, и действует еще с 2017 года.
Однако в этом году согласовали:
- производство аудиовизуальной продукции по вопросам повышение обороноспособности Украины при поддержке НАТО и размещение ее в СМИ (запланировано не менее 15 млн контактов с целевой аудиторией),
- проведение пресс-конференций и брифингов на тему перехода армии на стандарты НАТО,
- изготовление брошюр и листовок (ориентир - 500 тысяч контактов с целевой аудиторией),
- постеры по реформированию ВСУ по стандартам НАТО (на 2 млн контактов),
- проведение специальных уроков для школьников о преимуществах НАТО (на 1,5 млн человек) и др.
То есть, Кабмин запланировал достаточно масштабную кампанию.
В то же время в пояснительной записке указано, что дополнительные средства из бюджета не потребуются. Мероприятия будут проводиться в рамках уже выделенного финансирования.
Подробнее о том, что еще принял Кабмин на заседании в среду можно почитать в нашем материале "Маяк для МВФ, новые стандарты для школы, реклама НАТО, перенос рабочих дней. Что принял Кабмин 30 сентября".