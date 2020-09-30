Кабинет министров Украины на заседании в среду с подачи Минкульта утвердил программу популяризации Североатлантической интеграции на 2020 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Стоит отметить, что сама программе не нова, и действует еще с 2017 года.

Однако в этом году согласовали:

производство аудиовизуальной продукции по вопросам повышение обороноспособности Украины при поддержке НАТО и размещение ее в СМИ (запланировано не менее 15 млн контактов с целевой аудиторией),

проведение пресс-конференций и брифингов на тему перехода армии на стандарты НАТО,

изготовление брошюр и листовок (ориентир - 500 тысяч контактов с целевой аудиторией),

постеры по реформированию ВСУ по стандартам НАТО (на 2 млн контактов),

проведение специальных уроков для школьников о преимуществах НАТО (на 1,5 млн человек) и др.

То есть, Кабмин запланировал достаточно масштабную кампанию.

В то же время в пояснительной записке указано, что дополнительные средства из бюджета не потребуются. Мероприятия будут проводиться в рамках уже выделенного финансирования.

Подробнее о том, что еще принял Кабмин на заседании в среду можно почитать в нашем материале "Маяк для МВФ, новые стандарты для школы, реклама НАТО, перенос рабочих дней. Что принял Кабмин 30 сентября".