На заседании в среду, 30 сентября, Кабинет министров утвердил новые стандарты базового среднего образования, которые будут действовать с 2022 года для учеников, обучающихся по программе 12-летки.

В документе прописаны основные компетенции и умения, которыми должны обладать ученики. Например, школьники должны свободно владеть украинским языком, иметь технологические и математические навыки, знать иностранные языки.

Так, в стандарте касаемо свободного владения государственным языком прописаны такие умения: читать и анализировать информационные и художественные тексты украинской и зарубежной литературы (очевидно, в переводе на украинский), высказывать мысли и чувства в письменной и устной форме, придерживаться культуры речи и др.

При этом ученики должны "ценить украинский язык как фактор национальной гражданский идентичности", быть готовыми общаться на государственном языке и хотеть использовать его во всех сферах жизни. Интересно, что в перечне касательно языков нацменьшинств указано только, что их нужно ценить, хотеть на них читать и быть готовым общаться.

Иностранные языки школьники, согласно новым правилам, должны использовать в случае необходимости для удовлетворения собственных "иноязычных коммуникативных намерений", для расширения читательского опыта и читательских интересов.

По математике, в соответствии со стандартами, школьники должны уметь устанавливать причинно-следственные связи, отделять главное от второстепенного, преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, график, таблицы, схемы).

Также есть такая компетенция как инновационность. В ее рамках дети должны уметь реагировать на изменения и преодолевать сложности, инициировать изменения в семье, классе, обществе.

Эколологическая компетенция должна научить детей любить и беречь природу, бережно использовать ресурсы. Информационно- коммуникационная — использовать в учебе и жизни цифровые технологии.

Прописаны также общественные и социальные компетенции - они связаны с идеями демократии, справедливости, здорового образа жизни. В школьниках планируют воспитывать также дух предпринимательства и финансовой грамотности (инициативность, умение работать в команде и пр.).

Обновленные программы, в которых будут учтены новые стандарты, Минобразования должно разработать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин на заседании в среду, 30 сентября.

Также мы сообщали о том, что украинским школам разрешили не ставить оценки по некоторым предметам во время обучения онлайн.