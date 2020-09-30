Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 30 сентября, одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы, который позволит в дальнейшем внедрять 5G в Украине.

В перечне мероприятий, в частности, указано утверждение обновленных критериев качества связи и мобильного интернета. В частности, в первом квартале следующего года появятся такие показатели как скорость передачи данных и новая редакция плана нумерации.

Время ожидания ответа консультанта и др имплементация европейских норм стандарта ETSI запланированы на 2021-2022 годы. В марте 2021 года должны появиться новые технические требования по соединению телефонных сетей, также планируется создание онлайн-карты покрытия мобильной связью и прочее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выполнение мероприятий позволит в том числе внедрить в нашей стране технологию 5G.

Ранее мы писали, что в Киеве в начале августа прошла акция против внедрения 5G-интернета в Украине. Протестующие требовали остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев".

Также сообщали, как власти трех украинских областей, наслушавшись о вреде 5G, не дают устанавливать вышки 4G.