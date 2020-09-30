Во Львове задержали 43-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения, которая забаррикадировалась в аптеке, разбила окно, схватила большой осколок и угрожала изрезать всех, кто к ней приблизится. Об этом сообщается на странице в соцсети патрульной полиции Львовской области.

"Вчера, около 12 часов, патрульные получили вызов от работников аптеки на улице Сиховской, о неизвестной, которая проникла в их кабинет. Она забаррикадировала входную дверь столом. Когда патрульные приехали на место происшествия, то увидели неизвестную, которая держала у своей шеи маникюрные ножницы. Женщина с признаками наркотического опьянения разбила руками окно и осколками стекла угрожала нанести вред себе и всем, кто к ней приблизится", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неадекватная женщина пришла в аптеку со своим 33-летним сожителем. Патрульным удалось обезвредить и задержать злоумышленницу.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сиховского отдела полиции и скорую специализированную помощь. 43-летнюю львовянку госпитализировали в специальное заведение", - говорится в сообщении.

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