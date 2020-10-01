С 16 ноября сфера услуг в Украине должна будет заговорить по-украински. Речь о любом бизнесе, который имеет дело с клиентами - от магазинов до спортивных клубов.

"Страна" отправилась в крупнейший русскоязычный город Украины - Харьков - чтобы узнать мнение людей по этому поводу.

"Люди должны свободно общаться хоть на китайском"

"Украинский - это деловой язык. Он должен быть в сфере документов, образования, медицины. А люди должны свободно общаться - хоть на китайском", - говорит первая встреченная нами женщина.

"Вы знаете, в контексте русскоязычных городов эта норма будет сложно осуществима. Ввести ее можно, но физически проконтролировать нельзя", - рассказывают "Стране" прогуливающиеся девушки. При этом они говорят, что "жалко людей, которых будут наказывать. У них небольшие зарплаты, им надо кормить семьи".

Женщина с ребенком заявила, что относится к украинизации сферы услуг резко отрицательно.

"Каждый человек имеет свой родной язык, на котором он думает. Количество населения, разговаривающее на русском, превалирует над теми, кто общается на украинском. Поэтому полностью убирать русский язык - это большая ошибка. Даже видно сейчас по школам - какая безграмотность пошла у детей... Это видно по диктантам, я педагог", - рассказала харьковчанка.

Она раскритиковала, что в школах насаждают западноукраинские неологизмы, которых никто не понимает. Затем наша собеседница заявила, что знает оба языка и перешла на украинский. "Говори по-русски, я ничего не понимаю", - заявила ее маленькая дочка, стоящая рядом.

"Я уважаю тот украинский язык, который не приносит ни крови, ни убийств, ни распрей. А не тот, который сейчас", - заключает она по-украински.

"Жаловаться на кассиров не буду"

Нашлись в Харькове и сторонники украинизации.

Женщина, отрекомендовавшаяся как русская и русскоязычная, сказала, что относится к украинизации положительно. Но писать жалобы на тех продавцов, которые обратятся не по-украински - не станет.

Она рассказала, что ее дочь живет во Франции, где якобы запрещено использовать другие языки в местах общего пользования. "Его просто уволят с работы".

"Я русскоязычная, русская по национальности, меня это абсолютно не ущемляет. Ни меня, ни моих детей. Но жаловаться на кассиров не буду. Пусть сами отслеживают. Это не задача населения ходить и шпионить", - заявила харьковчанка.

По ее мнению, украинский язык не хотят учить "лодыри". "Не хочешь - будешь сидеть без работы. А хочешь - иди учи язык государственный", - констатировала она.

Одной из опрошенных оказалась как раз работница сферы услуг. Ее норма по украинизации не радует. При этом она готова перейти на мову, если клиент будет украиноязычным.

"Мое мнение такое, что каждый волен разговарить на таком языке, на котором ему удобно. Насильные методы - не лучший вариант. Можно потихонечну переходить. Жетские меры не нужны", - говорит она.

Пенсионерка из Харькова рассказала "Стране", что попытки перейти в сфере обслуживания на украинский уже были, но провалились.

"Мы это проходили, когда всех перевели на украинский язык в госучреждениях. Но потихоньку все затихнет", - говорит она, имея в виду, что люди все равно будут использовать между собой тот язык, который им удобнее.

Мы также встретили девушку, которая заявила, что против такой нормы. "Я родилась в русскоязычной семье. Украинский я понимаю, но изъясняться на нем так не могу". "Будем как Азиров балакать", - со смехом вмешивается в беседу другая женщина, которую заинтересовала тема опроса.

"Я за двуязычие"

"Я против. Раз мы на Восточной Украине живем и на русском разговариваем, то должны обслуживать, на каком человеку выгодно. Украинский, конено, красивый язык, но он западенский", - не задумавшись отвечают нам две прогуливающиеся пенсионерки.

"В Швейцарии четыре государственных языка, почему нам нельзя два сделать? Я за двуязычие", - говорит одна из них.

Примерно о том же говорят и другие харьковчане.

"Канада живет прекрасно, хоть и разграничена на франко- и англоговорящие области", - напоминает женщина, которая идет в сопровождении мужчины. "Если бы в 2014 году они не начали поднимать языковой закон, то все было бы нормально", - считает она.

"Пусть говорят, как хотят, а не как их заставляют", - заявил нам прогуливающийся в парке мужчина. Когда норма закона заработает, он пообещал, что будет "матюкаться", но исключительно по-русски.

"Мне кажется, это ущемление прав человека", - коротко ответила нам женщина, которая куда-то спешила.

"Украинский язык нужно понимать, мы в Украине живем. Но язык общения может быть любым", - считает другая харьковчанка.

Семейная пара пенсионеров рассказали "Стране", что все должны быть равны, в том числе и по языковому признаку. "Иначе это придет к разногласию такому, что мама не горюй будет", - заявили они.

А вот молодой человек заявил нам, что относится к нововведению "только положительно".

"Потому что язык это основополагающая вещь, которая делает общество. Без языка нету общества. Пожалуйста, дома, общаться можно на языке, на котором комфотно. Но в публичной сфере, пожалуйста, будь добр общайся на государственном языке.

Такую же точку зрения высказала пенсионерка, которая прогуливалась неподалеку. "Положительно отношусь. Мы ведь живем в Украине. Наш родной язык украинский. Хотя вообще я не против, чтобы разговаривали и на русском. Но украинский же наш государственный. Хотя я говорю на русском, ха-ха", - собеседница даже рассмеялась от такого парадокса.

"Зачем за нас выбирают язык?"

"Обязывать человека говорить на языке, которым он не владеет, это антигуманно", - говорит молодая девушка. К норме закона, о которой она впервые услышала от "Страны", она отнеслась негативно.

Еще одна харьковчанка привела в пример положение нацменьшинств на Западной Украине.

"На Западной Украине живут венгры, живут поляки. И они разговаривают на том языке, на котором всю жизнь разговаривают. И обслуживают своих людей на венгерском, на польском - на территории нашей Украины. Заставьте их разговаривать на чистом украинском", - со смехом сказала она.

Молодая женщина заявила, что заставить ее перейти на украинский невозможно. "Я свободно говорю по-украински, нет вопросов. Но надо не заставлять, а привлекать к языку", - считает она.

Собеседница говорит, что никто не проконтролирует норм нового закона. А подавать жалобы на людей за их родной язык - это "некрасиво". "России не принадлежит русский язык, это не ее собственность. Не нужно путать языковые и политические вопросы", - говорит женщина.

"Зачем за нас выбирают, на каком языке мы хотим разговаривать?", - удивляется еще одна опрошенная нами девушка.