Неизвестные в балаклавах совершено нападение на региональную общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Мариуполе. Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Группа злоумышленников расписала краской и залили зеленкой стены приемной, разбила окна, а так же изрисовали фасад свастикой, эсэсовскими символами и оскорбительными надписями.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

По словам кандидата на пост городского головы Мариуполя от ОПЗЖ Владимира Клименко, была вызвана полиция, до приезда которой в офис никто не заходил, поскольку подозревали, что он может быть заминирован.

"На место приехали следователи полиции и взрывотехники, поскольку с улицы в офис закинули неизвестные подозрительные предметы, похожие на взрывчатку. Мы связываем это нападение с предстоящими местными выборами и постоянно растущей поддержкой "Оппозиционной платформы- За жизнь" в Мариуполе и во всем Донбассе",- сообщил Владимир Клименко.

В Мариупольской организации партии нападение связывают с попытками действующей городской власти запугать и выбить из избирательной гонки своего основного конкурента Владимира Клименко.

"Местная власть показывает свое бессилие по наведению порядка в городе Мариуполе. На протяжении последних двух месяцев это уже не первое нападение на наших сторонников. Было заведено несколько уголовных дел, были задержаны на месте преступления молодчики, которых потом отпустили. До сегодняшнего дня никаких результатов и ответов от полиции мы так и не получили",- заявил Владимир Клименко.

По его словам, провокация не повлияет на работу общественной приемной. Ее отремонтируют в ближайшее время, чтобы быстрее возобновить прием мариупольцев.

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