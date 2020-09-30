В Исследовательском институте Pantone представили новый оттенок красного под названием "период". Его разработали, чтобы дестигматизировать менструацию.

Об этом сообщается в Instagram института Pantone.

"Представляем "Период", новый красный оттенок, созданный для того, чтобы избавиться от стигмы в отношении менструации и продвигать позитивное восприятие периода. Шведский медицинский бренд Intimina обратился в Институт цвета Pantone для разработки этого индивидуального цвета в поддержку своей глобальной кампании, направленной на то, чтобы сделать менструацию более заметной и нормализовать представление об этой функции организма", - сказано в сообщении.

Оттенок характеризуют как "активный и смелый". Он, по мнению сотрудников института, должен "вдохновлять менструирующих людей гордиться собой", а также призвать всех, независимо от пола, чувствовать себя комфортно и открыто говорить об этой естественной функции тела.

Напомним, в исследовательском институте Pantone выбрали "классический синиц" главным цветом 2020 года.

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