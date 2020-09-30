В среду, 30 сентября, Кабинет министров Украины внес изменения в порядок возмещения стоимости по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня".

В документе прописано, что принятыми изменениями предусмотрено предоставление получателем компенсации услуги "муниципальная няня" при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, или больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологией, диабетом и другими болезнями, которые нуждаются в паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и более детей.

Кроме того, предусматривается предоставление компенсации услуги "муниципальная няня" в случае, когда один или оба родителя, опекуны ребенка не занятые и являются лицом с инвалидностью I или II группы.

Также было установлено, что компенсация не может быть больше, чем уплаченная родителями муниципальной няне стоимость услуги по уходу.

Помимо этого, установлены размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью - 2 прожиточных минимума для детей до 6 лет, и требований к оформлению документов, подтверждающих оплату услуги по уходу муниципальной няни.

Напомним, в 2019 году по программе "Муниципальная няня" украинцам выплатили 31 млн гривен.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем на самом деле запустили проект "муниципальная няня" и поможет ли он молодым родителям.