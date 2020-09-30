В Турции для предотвращения распространения коронавируса для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код. Предусматривающий это ограничение циркуляр МВД Турции разослало в администрации всех провинций страны сообщает агентство Anadolu.

Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и в самолетах.

Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними. Если эти лица попытаются нарушить условия карантина, им будут предъявлены обвинения, а гостиницы, которые не будут требовать от клиентов цифрового кода, будут закрыты на 10 дней.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса Словакия с 1 октября вводит в стране режим чрезвычайной ситуации.

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