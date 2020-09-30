Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сознательно относится к мерам карантина. По его словам, вторую волну распространения коронавирусной болезни в Украине сможет остановить только жесткий контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных Кабинетом министров.

Об этом в среду, 30 сентября, заявил глава правительства во время очередного заседания.

"Стоит сказать, что вчера у нас в Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом - более 4 тысяч человек. Только в Харьковской области - 549 новых случаев. В целом по Украине уже более 50% наполненности коек. Мы специально привлекли местную власть ко всем мероприятиям, связанным с контролем за соблюдением карантинных ограничений. Только такой контроль поможет остановить вторую волну коронавируса. Ожидаю от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей, более активной работы, работы с людьми, разъяснительной, коммуникационной, призываю еще раз общество к сознательному отношению", - сказал премьер.

Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой не забывать о собственной ответственности за ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине.

Напомним, что в тройку антилидеров по числу выявленных случаев коронавируса за сутки вместе с Харьковской областью вошли также Донецкая и Днепропетровская области.

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