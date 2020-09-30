Жительница одного из сел Старосамборского района во Львовской области застрелила двух малолетних дочерей, после чего покончила с собой.

Об этом полиция Львовской области сообщает на своей странице в Facebook.

Тела 36-летней матери и ее убитых дочерей были найдены полицией на территории базы отдыха. Как выяснилось в ходе следствия, женщина, которая проживала на базе, совершила два выстрела из охотничьего ружья, убив обеих дочек, а после этого она застрелилась. Все скончались на месте происшествия от полученных ранений. Преступление произошло 29 сентября около 22:30.

Оружие было изъято полицейскими и направлено на экспертное исследование. По факту происшествия следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 29 сентября полиция спасла от самоубийства 22-летнего парня в Ивано-Франковске.

А раннее мы рассказывали об убийстве завуча школы в Тернополе, в совершении которого подозревают ее знакомого банкира, вскоре покончившего жизнь самоубийством.