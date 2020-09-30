Почти 30 человек намерены претендовать на пост мэра Одессы в ходе предстоящих местных выборов. Среди них - четыре Олега Филимоновых (один из них - кандидат от "Слуги народа" и бывший КВНщик, а другие его "двойники"), а также два Зеленских.

Список кандидатов в мэры Одессы опубликовал Telegram-канал "Одесса медиа".

Так, желание стать городским главой Одессы изъявили:

Байжанов Альберт, 62 года, пенсионер, кандидат от партии "За права человека"





Болдин Максим, 45 лет, гендиректор юрфирмы "Интраст", кандидат от партии "Победа Пальчевского"





Варламов Сергей, 26 лет, безработный, кандидат от "Национального корпуса"





Вейдер Дарт, 38 лет, оператор помощи "Мото Хелс", кандидат от "Блока Дарта Вейдера"





Голубов Дмитрий, 36 лет, и.о. ректора Международного университета, кандидат от "Блока Дмитрия Голубова"





Гурвиц Эдуард, 72 года, не работает, кандидат от "Блока Эдуарда Гурвица"





Делиева Наталья, 52 года, предпринимательница, кандидат от партии "Голос"





Домбровский Станислав, 41 год, блогер, самовыдвиженец





Зеленский Александр, 39 лет, физрук, кандидат от партии "Молодежь к власти"





Зеленский Василий, 66 лет, замдиректора ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа), кандидат от "Цыганской партии Украины"





Ибрагим Морис, 58 лет, безработный, самовыдвиженец





Калинчук Сергей, 47 лет, преподаватель хирургии, кандидат от партии "За майбутнє"





Кивалов Сергей, 66 лет, президент Международного гуманитарного университета, кандидат от Украинской морской партии





Кузаконь Михаил, 51 год, глава "Одесской политической платформы", самовыдвиженец





Михайлик Олег, 45 лет, руководитель ООО "Протексис", самовыдвиженец





Обухов Петр, 36 лет, директор службы такси "Бонд", кандидат от "Европейской солидарности"





Печерский Юрий, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец





Саакашвили Михеил, 30 лет, безработный, кандидат от "Блока Михеила Саакашвили" (никак не связанного с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили)





(никак не связанного с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили) Скорик Николай, 47 лет, народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"





Стоянова Виктория, 55 лет, предпринимательница, самовыдвиженка





Трунина Марья, 23 года, безработная, самовыдвиженка





Труханов Геннадий, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии "Доверяй делам"





Филимонов Вадим, 26 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от партии "Наша земля"





Три Олега Филимоновых, 27, 49 и 47 лет, все трое работают в ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа")





Филимонов Олег, 68 лет, предприниматель, кандидат от партии "Слуга Народа"





Червоненко Евгений, 60 лет, кандидат от партии "Наш край"





Щербина Игорь, 21 год, безработный, самовыдвиженец.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, как менялись взгляды Зе-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.

Также мы сообщали о том, как меняют фамилии для кандидатов-клонов, кто это крышует и при чем здесь родина Зеленского.