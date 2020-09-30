Четыре Филимоновых, два Зеленских, Дарт Вейдер и Саакашвили. Опубликован список кандидатов в мэры Одессы
Почти 30 человек намерены претендовать на пост мэра Одессы в ходе предстоящих местных выборов. Среди них - четыре Олега Филимоновых (один из них - кандидат от "Слуги народа" и бывший КВНщик, а другие его "двойники"), а также два Зеленских.
Список кандидатов в мэры Одессы опубликовал Telegram-канал "Одесса медиа".
Так, желание стать городским главой Одессы изъявили:
- Байжанов Альберт, 62 года, пенсионер, кандидат от партии "За права человека"
- Болдин Максим, 45 лет, гендиректор юрфирмы "Интраст", кандидат от партии "Победа Пальчевского"
- Варламов Сергей, 26 лет, безработный, кандидат от "Национального корпуса"
- Вейдер Дарт, 38 лет, оператор помощи "Мото Хелс", кандидат от "Блока Дарта Вейдера"
- Голубов Дмитрий, 36 лет, и.о. ректора Международного университета, кандидат от "Блока Дмитрия Голубова"
- Гурвиц Эдуард, 72 года, не работает, кандидат от "Блока Эдуарда Гурвица"
- Делиева Наталья, 52 года, предпринимательница, кандидат от партии "Голос"
- Домбровский Станислав, 41 год, блогер, самовыдвиженец
- Зеленский Александр, 39 лет, физрук, кандидат от партии "Молодежь к власти"
- Зеленский Василий, 66 лет, замдиректора ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа), кандидат от "Цыганской партии Украины"
- Ибрагим Морис, 58 лет, безработный, самовыдвиженец
- Калинчук Сергей, 47 лет, преподаватель хирургии, кандидат от партии "За майбутнє"
- Кивалов Сергей, 66 лет, президент Международного гуманитарного университета, кандидат от Украинской морской партии
- Кузаконь Михаил, 51 год, глава "Одесской политической платформы", самовыдвиженец
- Михайлик Олег, 45 лет, руководитель ООО "Протексис", самовыдвиженец
- Обухов Петр, 36 лет, директор службы такси "Бонд", кандидат от "Европейской солидарности"
- Печерский Юрий, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец
- Саакашвили Михеил, 30 лет, безработный, кандидат от "Блока Михеила Саакашвили" (никак не связанного с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили)
- Скорик Николай, 47 лет, народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
- Стоянова Виктория, 55 лет, предпринимательница, самовыдвиженка
- Трунина Марья, 23 года, безработная, самовыдвиженка
- Труханов Геннадий, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии "Доверяй делам"
- Филимонов Вадим, 26 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от партии "Наша земля"
- Три Олега Филимоновых, 27, 49 и 47 лет, все трое работают в ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа")
- Филимонов Олег, 68 лет, предприниматель, кандидат от партии "Слуга Народа"
- Червоненко Евгений, 60 лет, кандидат от партии "Наш край"
- Щербина Игорь, 21 год, безработный, самовыдвиженец.
Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, как менялись взгляды Зе-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.
Также мы сообщали о том, как меняют фамилии для кандидатов-клонов, кто это крышует и при чем здесь родина Зеленского.