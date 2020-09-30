В списке кандидатов в мэры Одессы есть клоны Филимонова и Дарт Вейдер. Фото: Flickr

Почти 30 человек намерены претендовать на пост мэра Одессы в ходе предстоящих местных выборов. Среди них - четыре Олега Филимоновых (один из них - кандидат от "Слуги народа" и бывший КВНщик, а другие его "двойники"), а также два Зеленских.

Список кандидатов в мэры Одессы опубликовал Telegram-канал "Одесса медиа". 

Так, желание стать городским главой Одессы изъявили: 

  • Байжанов Альберт, 62 года, пенсионер, кандидат от партии "За права человека"

  • Болдин Максим, 45 лет, гендиректор юрфирмы "Интраст", кандидат от партии "Победа Пальчевского"

  • Варламов Сергей, 26 лет, безработный, кандидат от "Национального корпуса"

  • Вейдер Дарт, 38 лет, оператор помощи "Мото Хелс", кандидат от "Блока Дарта Вейдера"

  • Голубов Дмитрий, 36 лет, и.о. ректора Международного университета, кандидат от "Блока Дмитрия Голубова"

  • Гурвиц Эдуард, 72 года, не работает, кандидат от "Блока Эдуарда Гурвица"

  • Делиева Наталья, 52 года, предпринимательница, кандидат от партии "Голос"

  • Домбровский Станислав, 41 год, блогер, самовыдвиженец

  • Зеленский Александр, 39 лет, физрук, кандидат от партии "Молодежь к власти"

  • Зеленский Василий, 66 лет, замдиректора ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа), кандидат от "Цыганской партии Украины"

  • Ибрагим Морис, 58 лет, безработный, самовыдвиженец

  • Калинчук Сергей, 47 лет, преподаватель хирургии, кандидат от партии "За майбутнє"

  • Кивалов Сергей, 66 лет, президент Международного гуманитарного университета, кандидат от Украинской морской партии

  • Кузаконь Михаил, 51 год, глава "Одесской политической платформы", самовыдвиженец

  • Михайлик Олег, 45 лет, руководитель ООО "Протексис", самовыдвиженец

  • Обухов Петр, 36 лет, директор службы такси "Бонд", кандидат от "Европейской солидарности"

  • Печерский Юрий, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец

  • Саакашвили Михеил, 30 лет, безработный, кандидат от "Блока Михеила Саакашвили" (никак не связанного с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили)

  • Скорик Николай, 47 лет, народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

  • Стоянова Виктория, 55 лет, предпринимательница, самовыдвиженка

  • Трунина Марья, 23 года, безработная, самовыдвиженка

  • Труханов Геннадий, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии "Доверяй делам"

  • Филимонов Вадим, 26 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от партии "Наша земля"

  • Три Олега Филимоновых, 27, 49 и 47 лет, все трое работают в ООО "Слуга народа" (никак не связанной с политической партией "Слуга Народа")

  • Филимонов Олег, 68 лет, предприниматель, кандидат от партии "Слуга Народа"

  • Червоненко Евгений, 60 лет, кандидат от партии "Наш край"

  • Щербина Игорь, 21 год, безработный, самовыдвиженец.

Кандидаты в мэры Одессы. Скриншот: телеграм-канал Одесса-медиа

Кандидаты в мэры Одессы. Скриншот: телеграм-канал Одесса-медиа

Кандидаты в мэры Одессы. Скриншот: телеграм-канал Одесса-медиа

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, как менялись взгляды Зе-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.

Также мы сообщали о том, как меняют фамилии для кандидатов-клонов, кто это крышует и при чем здесь родина Зеленского.

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