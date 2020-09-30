В Верховной Раде очередная вспышка коронавируса. После того, как за последнюю неделю дней Covid-19 подхватили несколько нардепов, заседания на этой, а также следующей неделе отложили.

Правда, ходя упорные слухи, что "корона" могла быть только предлогом: на самом деле "слуги народа" не хотя рассматривать законопроекты о возвращении русского языка в образование.

При этом действительно немало нардепов заразились коронавирусом за последние дни. Причем вирус не пощадил первых лиц фракций.

Собрали информацию о коронавирусе в Верховной Раде: кто из депутатов сейчас болеет и кто уже переболел.

Кто заболел в последнее время

Петр Порошенко. 29 сентября стало известно, что коронавирус подтвердился сразу у трех депутатов. О том, что заболел сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. По его словам, он будет лечиться дома.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но это коварнее. Намного коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - написал он в Facebook.

Порошенко не первый политик высокого ранга, у которого нашли вирус. Фото: Facebook/petroporoshenko

В последнюю неделю Петр Порошенко активно ездил по регионам в преддверии местных выборов. Побывал в Сумах и Днепре, где встречался с большим количеством людей.

Ранее мы писали, что у Петра Порошенко, скорее всего, сахарный диабет, из-за которого он носил специальную помпу. Диабет считается фактором, который может осложнить течение болезни при коронавирусе.

Будет ли находиться на самоизоляции его супруга Марина, которая в этом году баллотируется в Киевсовет, Порошенко не сообщил. Из последних публичных мероприятий Марины Порошенко - посещение киевской больницы, где после избиения в Гидропарке находится Владимир Балух. Его собирались выдвинуть номером один в список Киевоблсовета от "Евросолидарности", но избиение нарушило планы и по по итогу первым номером пошла сама Марина Порошенко.

Жан Беленюк. О Covid-19 вчера заявил и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Он узнал о положительном результате ПЦР-теста.

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной… ну что, поборемся", - написал он в Facebook.

Также Беленюк опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что он находится на самоизоляции и что он не знает, где мог заразиться.

"Настрой боевой… Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова", - описал нардеп свое состояние.

В предыдущую неделю, когда заседаний Верховной Рады не было, Жан Беленюк появился у Олимпийского колледжа в Киеве, где прошли стычки студентов и преподавателей с полицией. Он приезжал разобраться в конфликте.

Кира Рудык. Заболела коронавирусом и лидер партии "Голос" Кира Рудык. Об этом она сообщила в Facebook 29 сентября.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на Covid. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера" - написала Рудык.

Она добавила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, 25 сентября, уже сдали тест.

"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично" - написала нардеп.

Кира Рудык тоже заболела Фото: facebook.com/kira.rudik

На прошлой неделе о коронавирусе сообщил внефракционный депутат Муса Магомедов.

23 сентября о диагнозе сообщил член депутатской группы "За майбутне" Иван Чайковский. Он пробудет на самоизоляции 2-3 недели и будет работать дистанционно.

Также, по информации "Страны" подтвердился коронавирус у депутата от "Слуги народа" Артема Культенко и у нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушка.

При этом лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко находится на самоизоляции с воспалением легких.

Кто уже переболел в Раде

Коронавирус в начале сентября подтвердили у депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько. Covid-19 переболели депутаты от "Слуги Народа" Анатолий Драбовский и Степан Чернявский.

В августе коронавирусом заразилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Часть времени она находилась в больнице и, по данным соратников, была в критическом состоянии. Ее даже подключали к аппарату ИВЛ. Потом она долечивалась дома. А сегодня она уже появилась в Раде и впервые после болезни выступила на трибуне.

Правда, видимо, не надолго Юлия Владимировна порадуется выходу на работу.

В июне коронавирус был у Максима Перебийниса из "Слуги народа".

В мае от вспышки Covid-19 пострадали Олег Мейдич (Батькивщина), Даниил Гетманцев, Владимир Ватрас, Валерий Божик и Юрий Аристов - все из "Слуги народа".

В марте заразился депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отчитывался о своем состоянии в Facebook, был госпитализирован.

Также переболели Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев - ОПЗЖ, внефракционные Сергей Рудык и Анна Скороход, Руслан Горбенко - "Слуга народа".

Кстати, 29 сентября, когда стало известно сразу о трех заболевших нардепах в разных фракциях, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук призвал министра МВД Арсена Авакова штрафовать депутатов за отсутствие маски в сессионном зале.

Стефанчук заявил, что уже устал напоминать нардепам, что им нужно надевать маски и соблюдать санитарно-эпидемиологической меры.

"Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены", - заявил Стефанчук.

Депутаты в буфете Верховной Рады. Фото: Страна

Несмотря на вспышку депутаты массово не пользуются защитными масками.