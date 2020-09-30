Украина закрыла дело о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпокурора Виктора Шокина.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские новости".

По его словам собеседника СМИ, не исключено, что уголовное производство было закрыто после допроса Шокина и после того, как экс-генпрокурор подал ходатайство о допросе по делу непосредственно Байдена и других бывших высокопоставленных чиновников США.

Уточняется, что кроме допроса бывшего генпрокурора Украины больше никаких следственных действий по делу не проводилось.

Напомним, ГРБ открыло уголовное дело по факту возможного вмешательства Джо Байдена в работу Виктора Шокина. При этом, в фабуле дела имя Байдена не называлось.

Как считает Шокин, Байден использовал НАБУ для своих целей. Кроме того, стало известно, почему закрыли дело о покушении на эк-генпрокурора.

После чего летом в НАБУ засекретили дело о вмешательстве бывшего вице-президента США в деятельность экс-генпокурора Украины. А недавно стало известно, что Виктора Шокина допросили по данному делу.