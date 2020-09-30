Кабмин 30 сентября начался с образовательной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новые стандарты базового среднего образования.

Для детей определили несколько ориентиров: хорошо владеть украинским и математикой, быть инновационными, предприимчивыми и учиться на протяжении всей жизни. Как считают в правительстве, это соответствует европейской образовательной практике и вызовам современного технологического общества. Впрочем, как именно новые подходы повлияют на знания украинских школьников станет понятно позже - когда появятся разработанные на базе новых стандартов учебные программы.

Кабмин анонсировал также планы на саммит Украина-ЕС, который пройдет 6 октября в Брюсселе. Главная цель — добиться более простого доступа на европейские рынки для наших товаров. И, понятно, вопрос денег. Планируется подписать сразу три соглашения с ЕС на 60 млн евро.

За кадром остался вопрос кредита от МВФ. Но, по всему видно, правительство он беспокоит. На заседание вынесли вопросы, связанные с реорганизацией таможни и налоговой службы - это один из структурных маяков, прописанных в меморандуме с Фондом. Два других условия для получения очередного транша - запуск рынка газа для населения и решение вопроса проблемных кредитов госбанков - Украина уже выполнила.

"Страна" разбиралась, за что еще проголосовал Кабмин 30 сентября.

Таможня и налоговая станут едиными юрлицами

Украина взялась за выполнение структурного маяка, прописанного в меморандуме с МВФ- обеспечению работы Государственных налоговой и таможенной служб как единых юрлиц. Кабмин принял постановления, в которых прописана ликвидация территориальных органов ГНС и ГТС, оформленных как отдельные юрлица.

Государственной налоговой и Государственной таможенной службам дано распоряжение обеспечить создание территориальных органов как подразделении центрального органа исполнительной власти, а также урегулировать вопрос передачи имущества, функций и полномочий и оплаты труда налоговиков.

Стоит отметить, что этот пункт является обязательным условием для получения очередного кредитного транша от Фонда. И, согласно меморандуму, Украина обязана выполнить его до сентября 2020 года.

То есть, Кабмин в буквальном смысле уже вскочил в последний вагон.

Закон о функционировании таможни и налоговой как единых юрлиц был принят еще в начале этого года. Но до этого времени не было подзаконного акта - решения Кабмина. Хотя сама реорганизация уже идет. По крайне мере, по таможне.

Об этом еще в начале сентября сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Кстати, по таможне Кабмин согласовал еще один документ - о тестировании таможенников на квалификацию и благонадежность. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, результаты тестирования будут использованы при переводе специалистов в новые территориальные подразделения. То есть, реорганизация может быть использована как повод красиво расстаться с "неблагонадежными" сотрудниками.

Новые образовательные стандарты

Кабмин утвердил новый стандарт базового среднего образования. Он начнет действовать с 1 сентября 2022 года для учеников, которые учатся по программе 12-летки.

Новые стандарты представляют собой большой талмуд, в котором прописаны основные компетенции и умения, которыми должны обладать ученики. Среди основных компетенций: свободное владение украинским языком, владение иностранными языками, математические и технологические навыки, инновационность, предпринимательство, умение учиться на протяжении всей жизни и др.

Скажем, по компетенции "Свободное владение государственным языком" прописаны следующие умения: читать и анализировать информационные и художественные тексты украинской и зарубежной литературы (очевидно, в переводе на украинский), высказывать мысли и чувства в письменной и устной форме, придерживаться культуры речи и др.

При этом ученики должны "ценить украинский язык как фактор национальной гражданский идентичности", быть готовыми общаться на государственном языке и хотеть использовать его во всех сферах жизни. Интересно, что в перечне касательно языков нацменьшинств указано только, что их нужно ценить, хотеть на них читать и быть готовым общаться.

По иностранным языкам требования скромнее: использовать в случае необходимости для удовлетворения собственных "иноязычных коммуникативных намерений", использование иностранного языка для расширения читательского опыта и читательских интересов. О свободном владении иностранным, что является проблемой для большинства украинских школьников, ничего не сказано.

По математике от детей требуется следующее: устанавливать причинно-следственные связи, отделять главное от второстепенного, преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, график, таблицы, схемы).

Также есть такая компетенция как инновационность. В ее рамках дети должны уметь реагировать на изменения и преодолевать сложности, инициировать изменения в семье, классе, обществе.

Эколологическая компетенция должна научить детей любить и беречь природу, бережно использовать ресурсы. Информационно- коммуникационная — использовать в учебе и жизни цифровые технологии.

Прописаны также общественные и социальные компетенции — они связаны с идеями демократии, справедливости, здорового образа жизни. В школьниках планируют воспитывать также дух предпринимательства и финансовой грамотности (инициативность, умение работать в команде и пр.).

Пока все это - только образовательные лозунги. Как и чему будут учить наших детей в школах станет понятно, когда появятся обновленные программы. Минобразования должно разработать их до 31 декабря этого года.

Как переделят миллиарды Госфонда регионального развития

Государственный фонд регионального развития ждет кардинальная реформа. Она прописана в законопроекте, который согласовал Кабмин. Напомним: из ГФРР сегодня финансируются различные региональные проекты, в основном, социальные и инфраструктурные - строительство новых школ, стадионов, спорткомплексов и пр.

В правительстве считают, что принцип распределения средств нужно изменить. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, 60% проектов не соответствуют общей стратегии государства по региональному развитию.

Предлагается поменять критерии отбора проектов. Так, 50% средств будут идти на проекты национального масштаба в том или ином регионе (аэропорты, мосты, железную дорогу), еще 30% — на региональные, но важные в социально-экономическом контексте и 20% - на проекты для территориальных общин (уличное освещение, коммунальные предприятия и пр.).

При этом обещают увеличить финансирование Фонда. В проект бюджета на следующий год для него предусмотрено 9,4 млрд гривен. До 2023 года на ГФРР будут выделять не менее 3% доходов общего фонда бюджета. Но с учетом изменения принципов отбора проектов, не факт, что на местные программы останется хотя бы столько денег, сколько идет сейчас. Ведь большая часть средств уйдет на проекты национального масштаба.

Ученые на вольных хлебах

В Украине собираются развивать научные парки. Они создаются на базе одного или нескольких вузов и должны заниматься различными исследованиями и научными разработками. Собственно, возможность существования таких парков предусмотрена и сейчас. Но, как сказано в пояснительной записке к новому законопроекту, правовой статус научных парков выписан нечетко, что по-сути, блокирует их деятельность.

Кабмин предложил убрать эти барьеры. В частности, прописано, что вузы могут сами, без согласования с органами власти, создавать научные парки и выбирать направление их деятельности. Учредителями научных парков могут быть иностранный и частные вузы.

Также вузы смогут предоставлять помещения таким паркам на условиях как для бюджетных учреждений. Источниками финансирования научных парков могут быть гранты и кредиты.

За счет нововведений планируется увеличить число научных парков. Если сейчас их 28, то к 2023 году будет уже 45. Прибыль парков вырастет с нынешних 54 млн до 80 млн гривен (за счет продажи разработок).

Также ожидается, что вдвое вырастет количество технологий, переданных для промышленного внедрения (с 20 до 40). Таким образом процент украинских инновационных разработок на мировом рынке высокотехнологической продукции должен вырасти с нынешних 0,05% до 0,2%.

Но все же главная идея - существенно снизить бюджетное финансирование. Научные парки фактически отпустят на вольные хлеба, и искать деньги ученым придется самостоятельно. Смогут ли они это сделать в нынешних условиях - большой вопрос.

Атомщиков передали Кабмину

Правительство согласовало проект закона, согласно которому главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности будет назначать не президент, как это происходит сейчас, а Кабмин.

Летом этого года Кабмин своим постановлением предусмотрел, что обязанности главного инспектора по ядерной радиационной безопасности исполняет глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которым на сегодняшний день является Григорий Плачков.

Также изменятся зарплаты рядовых инспекторов по ядерной и радиационной безопасности. действующим законодательством предусмотрено, что сейчас уровень оплаты их труда устанавливается исходя из среднего уровня зарплат работников ядерных установок (порядка 17-18 тысяч гривен в месяц). Предлагается, чтобы зарплаты инспекторов регулировались по другой схеме - согласно закону о госслужбе.

Статья 50 этого закона предусматривает, что зарплата госслужащего (а к ним относятся и инспекторы по ядерной и радиационной безопасности) состоит из должностного оклада. надбавок за выслугу лет и ранг, выплат за дополнительную нагрузку (50% от оклада), премий (до 30% от оклада). При этом сокращение бюджетного финансирования не является основанием для уменьшения зарплат.

Как в Украине будут работать суды присяжных

В Украине заработают классические суды присяжных. Им хотят передавать дела по тяжким преступлениям.

Соответствующий законопроект согласовал Кабмин. Как сказано в пояснительной записке, нововведения предлагается в рамках предвыборной программы президента Зеленского, который в свое время обещал: "для простых споров - мировые судьи, которые выбирает народ. Для уголовных преступлений — эффективный суд присяжных, который состоит из народа". В пояснительной записке упоминается также о предвыборном лозунге "Слуги народа": "Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных".

В проекте прописано, что на рассмотрение присяжных будут выносить уголовные дела, по которым предусмотрен срок лишения свободы более 10 лет или пожизненное заключение. В составе таких судов будет один судья и семь присяжных.

При этом повышаются требования к самим присяжным. Стороны уголовного дела смогут предварительно подготовить анкеты с вопросами для присяжных, чтобы "убедиться в их непредвзятости". В случае ложных ответов или сокрытия информации присяжным грозит наказание - вплоть до уголовного.

В других законопроектах, которые также согласовал Кабмин, прописано, что списки присяжных будет формировать судебная администрация, а местные советы от этого процесса оттеснят. Также претенденты на статус присяжных не будут заполнять декларации о доходах.

Пока спорный вопрос - будет ли статус присяжного правом или обязанностью. Минюст настаивает, что это все же обязанность. "Иначе придут афишированные лица или мы будем выбирать присяжных по полгода", — заявил министр юстиции Денис Малюська. Вместе с тем есть и другое мнение: в проекте нужно прописать согласие человека быть присяжным. Дебаты по этому поводу решили перенести уже в парламентский комитет.

Решение присяжные будут принимать в совещательной комнате после напутственного слова главы. Вердикт присяжных — виновен преступник или нет — является окончательным и оказывает непосредственное влияние на решение суда.

Ожидается, что за год суды присяжных смогут рассмотреть порядка 50 уголовных дел.

Но при этом снизится доля дел с участием судов присяжных по гражданским искам.

Так, ограничат участие присяжных в судебных заседаниях по ограничению дееспособности физлиц, усыновлению, принудительному психиатрическому лечению и госпитализации (скажем, в тубдиспансер). Ожидается, что количество таких дел с участием присяжных уменьшится более чем на 14 тысяч в год.

Муниципальная няня не для всех

Кабмин переписал правила получения компенсации по государственной программе "Муниципальная няня". Напомним: эта программа была запущена еще правительством Гройсмана и предусматривала выплаты для родителей, которые нанимают няню по уходу за детьми. Размер компенсации - один прожиточный минимум для ребенка до 6 лет (с 1 июля 2020 года - 1859 гривен).

Но теперь программа будет работать по-другому.

Во-первых, выплаты предусмотрены уже не всем семьям. Получат деньги лишь те семьи, в которых оба родителя (или опекуны) официально трудоустроены и работают, то есть, не могут присматривать за детьми сами. То есть, если, к примеру, один из родителей работает без оформления, то компенсация уже не положена. Исключение - только для родителей с инвалидностью первой и второй групп.

Также не положена компенсация родителям, которые сами находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Во-вторых, компенсации по уходу за детьми-инвалидами вырастут вдвое - до двух прожиточных минимумов.

В-третьих, прописано, что няни, которые оформлены как физлица- предприниматели могут одновременно присматривать не более чем за тремя детьми. Няни, которые имею статус юрлица, могут принимать до 10 детей. То есть, непонятно какой смысл няне официально оформляться, если круг ее воспитанников так резко ограничат.

В -четвертых, увеличится пакет документов, необходимых для получения компенсации. Кроме заявления, данных о ребенке, семье и няне, нужно подавать медицинские справки о здоровье ребенка (для детей-инвалидов), подтверждающие документы об оплате няне (товарный или кассовый чек, выписка с банковского счета и пр.), копию договора с няней и др.

При этом соцработники будут проверять личность няни (зарегистрирована ли она как предприниматель) и самих родителей. И в случае выявленных нарушений в компенсации могут отказать. Также будут проверки по уже принятых решениях. Если обнаружится, что претенденты на компенсацию подали неправдивые данные, выплаты отменят.

В пояснительной записке к проекту указано, что на данный момент услугой "Муниципальная няня" пользуется порядка 21,4 тысячи украинских семей. В бюджете на этот год на компенсации предусмотрено 268,8 млн гривен.

В теории новые правила предусматривают увеличение финансирования, ведь выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут вдвое.

Но в Минсоцполитики при этом рассчитают не только не платить больше, но еще и сэкономить порядка 60 млн гривен. Секрет прост — армия получателей компенсаций резко снизится, как указано в пояснительной записке, за счет ограничений по выплатам для работающих родителей и по количеству детей, за которыми может ухаживать одна няня.

Конкурс на лучший герб

Кабмин распорядился провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Будет создан соответствующие организационный комитет, который в недельный срок должен утвердить положение о жюри конкурса и его составе.

Финансирование конкурса должно обеспечить Министерство культуры и информполитики. Как указано в пояснительной записке, оно будет проходить в рамках бюджета, дополнительных средств не понадобится.

Итоги конкурса пройдут общественное обсуждения и будут поданы Минюсту до 1 декабря этого года. Они должны быть учтены при разработке законопроекта "О государственных символах Украины".

План для мобильной связи

Власти обещают улучшить качество мобильной связи. Соответствующая программа у Украине уже есть, ее утвердили еще в 2018 году. Но, как указано в пояснительной записке, с учетом жалоб потребителей, программу нужно корректировать. Что и сделал Кабмин.

В перечне мероприятий, в частности, указано утверждение обновленных критериев качества связи и мобильного Интернета. В частности, появятся такие показатели как скорость передачи данных, время ожидания ответа консультанта и др. (первый квартал 2021 года), имплементация европейских норм стандарта ETSI (2021-2022 годы), новая редакция плана нумерации (первый квартал 2021 года), новые технические требования по соединению телефонных сетей (март 2021 года), создание онлайн-карты покрытия мобильной связью и пр.

Когда именно все перечисленные мероприятия заработают в полную силу, и качество мобильной связи уже не будет вызывать претензий со стороны абонентов, в документе не сказано. Но, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, выполнение мероприятий позволит в том числе внедрить в нашей стране технологию 5G.

Тесты на коронавирус за счет социалки

Минздрав запросил почти 253 млн гривен на усиление лабораторных центров.

В частности, планируется приобрести термоциклеры для проведения ПЦР-диагностики в режиме реального времени (что должно значительно увеличить количество тестирований), платформ для автоматической экстракции РНК (увеличение достоверности тестов), лабораторных морозильных камер для хранения образцов, автоклав с системами очистки воды для стерилизации инструментов, наборы расходных материалов и пр.

Выделение этих денег Кабмин согласовал за счет уменьшения финансирования по другой бюджетной программе - "Модернизация системы социальной поддержки населения".

Закупка оборудвания для лабораторных центров анонсируется как "инвестиционный проект с международными финансовыми огранизациями", в частности, в рамках программы от 2015 года с Международным банком реконструкции и развития и Мировым банком "Улучшение здравоохранения на службе людей".

Реклама НАТО

Украинцам расскажут о преимуществах НАТО. С подачи Минкульта Кабмин утвердил программу популяризации евоатлантической интеграции на 2020 год. Сама программа не нова, она действует еще с 2017 года.

На этот год согласовали производство аудиовизуальной продукции по вопросам повышение обороноспособности Украины при поддержке НАТО и размещение ее в СМИ (запланировано не менее 15 млн контактов с целевой аудиторией), проведение пресс-конференций и брифингов на тему перехода армии на стандарты НАТО, изготовление брошюр и листовок (ориентир - 500 тысяч контактов с целевой аудиторией), постеры по реформированию ВСУ по стандартам НАТО (на 2 млн контактов), проведение специальных уроков для школьников о преимуществах НАТО (на 1,5 млн человек) и др.

То есть, планируется достаточно масштабная кампания.

Но, как указано в пояснительной записке, дополнительные средств из бюджета не потребуется - она будет проводится в рамках уже выделенного финансирования.

450 миллионов для одесских больниц и школ

Кабмин добавил денег Одесской области на содержание больниц и школ. Всего будет выделено больше 452 млн гривен, в том числе, областному бюджету - свыше 180 млн, районному бюджету Арцизкого района - 9,3 млн, Ананьевского - 5,5 млн, Белгород-Днестровского - 7 млн, Болградского - более 12 млн, Беляевского - 19,4 млн, Измаильского — 11,8 млн и т.д.

Как указано в пояснительной записке, деньги пойдут на зарплаты, которые сегодня платить уже проблематично - не хватает средств.

60 миллионов от ЕС

Правительство уполномочило вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишина подписать несколько соглашений с ЕС на общую сумму 60 млн евро. самое большое финансирование —30 млн евро — ожидается по программе "Сильные регионы".

Программа будет реализовываться в Донецкой, Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и других областях. Деньги пойдут на экологию, развитие малого и среднего бизнеса, реформу децентрализации, админуправление в сфере здравоохранения, урегулирование конфликтов и пр. В кратком резюме к соглашению указано, что одна из целей программы — повышение "стойкости к гибридным угрозам".

Собственно, этим поясняется выбор регионов - там живет больше всего переселенцев и "есть потенциальных риск дезинформации". Обещают, в частности, больше пропускных пунктов по линии разграничения, усовершенствование инфраструктуры на пересечении границы Украины с Крымом, поддержку работы независимых СМИ, расширение перечня админуслуг, поддержание молодежи крымско-татарского происхождения и др.

Другое соглашение на 20 млн евро— о развитии гражданского общества Украины. Деньги пойдут на "усиление демократии", в частности, финансирование различных общественных организаций.

Еще 10 млн евро предусмотрено в рамках соглашения "Климатический пакет для стабильной экономики". Оно предусматривает гранты на энергоуадит компаний и коммунальных предприятий, консультации по поставкам тепла и горячей воды и пр.

Перенос рабочих дней в 2021 году

Кабмин определился как будут отдыхать украинцы в следующем году. С пятницы 8 января рабочий день перенесли на субботу 16 января, с понедельника, 23 августа на субботу, 28 августа, с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.