В среду, 30 сентября, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой "Westinghouse Electric Company".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом.

Во время встречи также был подписал протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией-поставщиком и обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом" – "Атомэнергомашем".

"Этот документ предусматривает изготовление Атомэнергомашем компонентов топлива Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины, увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться Атомэнергомаш. Также предполагается производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и / или ВВЭР-440", – говорится в сообщении.

Подписав документ Зеленский напомнил, что Украина в свое время стала первой в мире страной, которой удалось диверсифицировать поставки ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. С новым контрактом Украина будет одной из первых стран, которая будет получать альтернативное топливо для реакторов ВВЭР-440.

Кроме того, президент отметил, что новые стратегические договоренности являются продолжением плодотворного 20л-летнего партнерства между Украиной и США относительно диверсификации поставок топлива на украинские АЭС.

Отдельно глава государства рассказал, что атомная отрасль в Украине имеет колоссальный потенциал, который следует активно использовать. Для этого необходимо создавать новые мощности и строить новые энергоблоки. Речь идет о Хмельницкой АЭС, которую Зеленский недавно посещал во время рабочей поездки.

"Мы уже рассматриваем бюджет на будущий год. Будем говорить о возможности достройки третьего и четвертого энергоблоков", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Чернобыльской АЭС разрешили ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива.

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