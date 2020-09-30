В Сербии создали инновационную маску, которая будет защищать от коронавируса, благодаря дополнительному слою из интегрированных в ткань ионов серебра. Новинка появится на рынке в середине октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП) Сербии.

Уточняется, что инновация стала результатом сотрудничества двух крупных сербских предприятий - Koloid и Galenika farmacija.

"Серебряная маска производится с применением современных нанотехнологий, причем ионы серебра и цеолит (минерал) методом ультразвуковой ионизации интегрируются в ткань, что представляет собой дополнительный уровень защиты. Маска будет производиться в размерах для взрослых и детей и станет доступна на рынке с середины октября", - уточнили в ТПП Сербии.

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