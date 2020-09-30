В Киеве штаб партии "Европейская солидарность" начал распространять предвыборную газету "Великий Киев". Супруга экс-президента Марина Порошенко украсила первую полосу агитационного материала.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщил телеграм-канал "Политика Страны".

Так, бывшая первая леди Украины изображена на иллюстрации на фоне столичного пейзажа. Дизайнеры газеты пошли на необычный шаг, буквально "разрезав" пополам Марину Порошенко мостом, который проходит через Днепр.

Также обложка агитационного материала украшена надписью "Первая", которая указывает на номер Порошенко в списке "Евросолидарности" на выборах в столичный городской совет.

Напомним, 3 сентября наш источник рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пойдет на киевские местные выборы, однако вместо него участвовать в них будет его супруга Марина. Уже 16 сентября эта информация подтвердилась.

Ранее мы разбирались в том, по какому сценарию пройдут местные выборы в Киеве 25 октября и какую роль для "Евросолидарности" сыграет выдвижение Марины Порошенко в депутаты горсовета.