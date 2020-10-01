Специалисты расшифровали "черные ящики" самолета Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом в Харьковской области, однако еще будут и другие экспертизы.

Об этом заявил главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко во время заседания комитета ВР по нацбезопасности и обороне и разведке, передает УНН.

"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", - заявил Воронченко.

Напомним, 28 сентября вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований начали процесс дешифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26. По его словам, дешифровка должны продлиться 3-5 дней.

Как сообщалось, катастрофа произошла 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.