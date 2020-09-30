В Министерстве энергетики показали данные производства электроэнергии в Украине и рассказали, сколько топлива запасли на зиму.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

По их данным, с начала месяца АЭС выработали 50,1% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 33,8% электроэнергии, ВИЭ ( "зеленая") - 9,3%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 10,845 млрд кВт-час. Это на 7% больше плана и на 0,3% превысило прошлогодний показатель. Также в Министерстве добавили, что на атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте.

Кроме того Минэнерго сообщило, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:

угля на складах - 2,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (222,6%);

мазуты - 48,2 тыс. тонн, что на 16,6 тыс. тонн больше показателя 2019 года (152,5%);

газа в подземных хранилищах - 27,726 млрд куб, что составляет 136,6% против соответствующего периода прошлого года.

По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславець, Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива, и он должен пройти стабильно.

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