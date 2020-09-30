Азербайджан намерен продолжать военную операцию в Нагорном Карабахе до тех пор, пока из региона не будут выведены все армянские силы.

Соответствующее заявление сделал азербайджанский МИД на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ во вторник, пишет РИА Новости.

"Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода ВС Армении с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого времени Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции", - сказано в заявлении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. "Страна" писала о том, что происходит на третий день войны в регионе.

Также мы сообщали, что Совбез ООН выступил с заявлением о том, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.