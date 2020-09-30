Амфетамин, спрятанный в нарезанном батоне обнаружила служебная овчарка в сумке 40-летнего украинца, который выезжал в Беларусь. Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба Украины.

"Уже в начале проверки багажа одного из пассажиров рейсового автобуса, который следовал в соседнюю Беларусь, сработала служебная собака. Осмотрев дорожную сумку путешественника, 40-летнего гражданина Украины, правоохранители нашли нарезанный батон. Детально осмотрев сдобу, пограничники заметили в нем еще и "начинку" - пакетик с белым порошком. Предварительно, в пакетике мужчина вез почти 17 граммов амфетамина", - говорится в сообщении.

Уточняется,. что сотрудниками УСБУ в Черниговской области по данному факту внесли в ЕРДР сведения признаках уголовного правонарушения по статье 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров". Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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