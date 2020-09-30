Министерство образования и науки Украины утвердило план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году. Регистрация на тестирование начнется уже 1 февраля.

Соответствующий приказ №1210 был подписан 30 сентября, информирует пресс-служба Центра оценивания качества образования.

Так, регистрация на ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта.

"Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2021 года", - добавили в ведомстве.

К 30 апреля участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуска с информационных страниц.

Расписание основной сессии внешнего независимого оценивания:

21 мая - химия





24 мая - испанский, немецкий, французский языки





25 мая - английский язык





28 мая - математика





1 июня - украинский язык и литература





4 июня - история Украины





7 июня - физика





10 июня - биология





15 июня - география

Результаты прохождения тестов будут опубликованы на страницах участников ВНО до 30 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание , вошли два предмета. Это украинский язык и украинский язык и литература.

Напомним, с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.