Стали известны сроки регистрации и расписание ВНО-2021
Министерство образования и науки Украины утвердило план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году. Регистрация на тестирование начнется уже 1 февраля.
Соответствующий приказ №1210 был подписан 30 сентября, информирует пресс-служба Центра оценивания качества образования.
Так, регистрация на ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта.
"Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2021 года", - добавили в ведомстве.
К 30 апреля участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуска с информационных страниц.
Расписание основной сессии внешнего независимого оценивания:
- 21 мая - химия
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая - английский язык
- 28 мая - математика
- 1 июня - украинский язык и литература
- 4 июня - история Украины
- 7 июня - физика
- 10 июня - биология
- 15 июня - география
Результаты прохождения тестов будут опубликованы на страницах участников ВНО до 30 июня 2021 года.
Ранее мы сообщали, что в 2021 году в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание , вошли два предмета. Это украинский язык и украинский язык и литература.
Напомним, с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.