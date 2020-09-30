ВНО начнется 21 мая тестированием по химии. Фото: Flickr

Министерство образования и науки Украины утвердило план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году. Регистрация на тестирование начнется уже 1 февраля.

Соответствующий приказ №1210 был подписан 30 сентября, информирует пресс-служба Центра оценивания качества образования.

Так, регистрация на ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта. 

"Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2021 года", - добавили в ведомстве.

К 30 апреля участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуска с информационных страниц.

Расписание основной сессии внешнего независимого оценивания:

  • 21 мая - химия

  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки

  • 25 мая - английский язык

  • 28 мая - математика

  • 1 июня - украинский язык и литература

  • 4 июня - история Украины

  • 7 июня - физика

  • 10 июня - биология

  • 15 июня - география

Результаты прохождения тестов будут опубликованы на страницах участников ВНО до 30 июня 2021 года.

Стали известны сроки регистрации и расписание ВНО-2021. Скриншот: УЦОЯО в Фейсбуке

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание , вошли два предмета. Это украинский язык и украинский язык и литература.

Напомним, с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.

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