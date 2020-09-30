54-летний житель США Тимоти Рэй Браун, которого считают первым в мире человеком, поборовшим ВИЧ, умер от рака.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"С большой грустью сообщаю, что Тимоти скончался в окружении друзей после 5-месячной битвы с лейкемией", - написал его партнер Тим Хеффген.

Как известно, Тимоти родился 11 марта 1966 года и вырос в Сиэтле. У 54-летнего Тимоти Рэй Брауна, известного также как "берлинский пациент", обнаружили вирус иммунодефицита человека в 1997 году. В 2006 году у него обнаружили лейкемию.

В 2007 году Брауну сделали трансплантацию костного мозга, который имел свойство редкой природной устойчивости к вирусу. После нее ВИЧ исчез, но лейкемия осталась. В 2008 году ему сделали вторую трансплантацию от того же донора, и лейкемия исчезла.

Последние 12 лет считалось, что он излечился от лейкемии и ВИЧ-инфекции. Но недавно Браун сообщил, что рак вернулся в прошлом году и распространился в организме.

Напомним, в июле ученые заявили о третьем на планете человеке, которого удалось вылечить от ВИЧ.

В марте 2019 года в Лондоне был зафиксирован второй в истории случай, когда человеку удалось излечиться от синдрома иммунодефицита человека.