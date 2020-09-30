Одна из самых крупных мировых компаний в сфере медиа и развлечений американская Walt Disney Co. планирует сократить в США 28 тысяч сотрудников тематических парков. Причиной этому стала пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Власти Калифорнии объявили, что высока вероятность того, что парк развлечений Disneyland Resort в ближайшем будущем останется закрытым из-за коронавируса.

В компании заявили, что негативное воздействие пандемии "усугубилось в Калифорнии из-за нежелания властей штата снимать ограничения, которые позволили бы возобновить работу Disneyland".

Чиновник департамента здравоохранения штата отметил, что ситуация в округе Ориндж, где и находится парк, не отвечает требованиям ослабления ограничений в отношении бизнеса. Но власти штата близки к тому, чтоб ввести отдельные стандарты для тематических парков, сообщил секретарь Калифорнийского университета здравоохранения Марк Гали.

Треть сотрудников, которых собираются уволить, на данный момент работают не полный день. Остальные находятся в неоплачиваемом отпуске еще с апреля, но с сохранением медицинских страховок. Руководство компании планирует вступить в переговоры с профсоюзами для обсуждения дальнейших планов.

Как и парки развлечений во всем мире, Disneyland Resort закрылся еще в марте 2020 года, но, в отличие других парков компании, до сих пор не восстановил работу даже частично. Хотя парки Disney в Японии, Франции и Китае уже функционируют, а парк во Флориде открыл двери для посетителей в середине лета, но принимает их в ограниченном количестве.

Котировки акций Disney снижаются на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года упала на 13,3%, до $227,7 млрд.

Ранее мы рассказывали, что в Калифорнии из-за коронавируса закрывались два Диснейленда.

А также о том, что внучка Уолта Диснея просила повысить ей налоги, чтобы мир быстрее справился с последствиями пандемии.